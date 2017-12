Atlas derrota a Leones Negros

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con anotaciones de Brayan Garnica y Jairo Torres, Atlas derrotó 2-1 a Leones Negros, en cotejo de corte amistoso celebrado en el estadio Jalisco, de cara al Clausura 2018.



El primer encuentro donde actuaron los titulares, los rojinegros lo ganaron 1-0, que estuvo dividido en dos tiempos de 30 minutos; el segundo cotejo con los mismos tiempos, finalizó igualado 1-1. El resultado general culminó 2-1.



Luis Reyes, quien vio actividad en el primer encuentro, no pudo terminar debido a un problema muscular y estará en revisión.



Oportunidades claras de gol por ambos equipos hubo, pero fue el zorro el que se fue al frente al minuto 23 del segundo tiempo, con anotación de Brayan Garnica. La jugada fue polémica porque estaba el jugador del zorro en aparente fuera de lugar.



Del zorro el refuerzo Ángelo Henríquez no estuvo presente porque en ese momento estaba firmando su contrato que lo liga a la institución.



Atlas salió con este 11 estelar: Cristopher Toselli; José Monroy, Stiven Barreiro, Leiton Jiménez, Luis Reyes; Brayan Garnica, Rafael Márquez, Clifford Aboagye, Juan Pablo Vigón; Alexi Gómez y Milton Caraglio.



Leones estuvo en el once con: Felipe López; Efrén Mendoza, Roberto Carlos Juárez, Manuel Madrid, Fidel Vázquez; "Recodo" Valdés, Daniel Amador, Jesús Vázquez, Jorge Mora; Adrián Villalobos e Ismael Valadés.