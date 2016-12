El eterno Ibrahimovic brilla con Manchester United

MANCHESTER, Inglaterra(AP )

Zlatan Ibrahimovic estaba a punto de sumarse a Manchester United cuando le preguntaron si, con 34 años, todavía podía rendir a un nivel alto en la que es considerada como la liga más exigente del futbol."La edad es sólo un número", respondió estoicamente el sueco. "No me preocupa, para nada".La liga Premier ha descubierto que esas palabras no eran sólo bravuconerías de un futbolista al que nunca le falta la confianza en sí mismo.En una época del año en la que se amontonan los partidos en Inglaterra, Ibrahimovic ha demostrado que está en mejor estado físico que cualquiera, y que no ha perdido su toque goleador.Ahora con 35 años, el ariete ha disputado 17 de los 18 partidos de United en la liga, y en todos jugó de principio a fin. El único partido que se perdió fue el 19 de noviembre contra Arsenal, debido a una suspensión.Ha jugado en 26 encuentros en todas las competencias, más que cualquier otro jugador de United. Incluso ha sido titular dos veces en la Copa de Liga, un torneo de segunda línea, y en cuatro ocasiones en la Liga Europa.Hay delanteros que se exigen más en la cancha que Ibrahimovic —por ejemplo, los de Liverpool y Chelsea tienen que colaborar más en defensa y realizar más recorridos— y el veterano goleador es más selectivo para realizar sus piques. Pero de todas formas, sus estadísticas son llamativas para un jugador que depende más de su inteligencia, instinto y la labor de sus compañeros en un esquema en el que usualmente es el único delantero.Todavía no se ha lesionado esta temporada, evidencia del buen trabajo con su fisioterapeuta personal, el descanso que logró al retirarse de la selección sueca, y una extraordinaria condición física."No se nota su edad en su desempeño", comentó el mediocampista de United, Henrikh Mkhitaryan.Con un gol el lunes en el triunfo de United 3-1 sobre Sunderland, Ibrahimovic llegó a 50 tantos en 2016, tomando en cuenta los goles que marcó en la primera mitad del año con Paris Saint-Germain en Francia. Sólo Lionel Messi (51) suma más goles entres las cinco principales ligas de Europa. Ibrahimovic tiene 17 tantos en 26 partidos con United, y 11 en los 10 últimos.