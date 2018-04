Con hit de Marte en la 11ma, Piratas vencen a Cardenales

PITTSBURGH (AP)

El dominicano Starling Marte puso fin al encuentro mediante un sencillo en la undécima entrada, y los Piratas de Pittsburgh superaron el viernes 6-5 a los Cardenales de San Luis.



David Freese gestionó un boleto del novato Jordan Hicks (1-1), con un out. Avanzó a la intermedia con un lanzamiento descontrolado y ancló en la antesala merced a un roletazo en el que fue retirado el quisqueyano Gregory Polanco.



Luego, Marte pegó una línea al jardín central, y los Piratas consiguieron su tercer triunfo en cuatro juegos.



El cerrador de San Luis, Greg Holland, comenzó el noveno capítulo con una ventaja de 5-2 pero no pudo retirar a un solo enemigo. Su efectividad empeoró a 7.11 en nueve apariciones.



Holland fue contratado por un año y 14 millones de dólares en el día inaugural de la campaña, luego de empatar como líder de la Liga Nacional con 41 salvamentos en la temporada anterior, cuando militaba en los Rockies de Colorado.



No había dejado escapar una oportunidad de rescate con los Cardenales.



El venezolano Francisco Cervelli conectó tres de los 10 hits de Pittsburgh, y Polanco sacudió su sexto jonrón.



La victoria fue para George Kontos (2-2), quien lanzó un inning sin aceptar anotación.



Por los Cardenales, el venezolano José Martínez de 4-1 con una anotada. El dominicano Marcell Ozuna de 5-3 con dos impulsadas. El puertorriqueño Yadier Molina de 5-0.



Por los Piratas, los dominicanos Polanco de 6-2 con una anotada y una empujada, Marte de 6-2 con una anotada y una producida. El venezolano Cervelli de 4-3 con una anotada.