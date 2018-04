Keisuke Honda anuncia que saldría de Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

"Mi querida gente Mexicana, quiero compartirles un poco de lo que pienso. Es posible que me vaya de Pachuca, pero el dinero no es la razón, yo nunca he negociado sobre eso con el club. Yo había tomado esta decision hace un año atrás, cuando firme con el club... — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) 27 de abril de 2018

El Clausura 2018 está por terminar y algunos jugadores comienzan a hacer planes a futuro. Tal es el caso del atacante japonés Keisuke Honda, quien mencionó a través de las redes sociales su posible salida de los Tuzos de Pachuca."Mi querida gente Mexicana, quiero compartirles un poco de lo que pienso. Es posible que me vaya de Pachuca, pero el dinero no es la razón, yo nunca he negociado sobre eso con el club. Yo había tomado esta decision hace un año atrás, cuando firme con el club", escribió el seleccionado asiatico.Honda llegó a Pachuca en el 2017 con grandes reflectores luego de su paso por el futbol europeo. Tras un año de estadía en México, Honda partiría al finalizar el Clausura 2018 con una marca de nueve goles en 24 partidos.Pachuca enfrenta mañana al Atlas en la Jornada 17 del Clausura 2017, partido en el que los Tuzos buscan su clasificación a la Liguilla del balompié azteca.