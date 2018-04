Cachorros vencen 3-2 a Cerveceros; Darvish sigue sin ganar

CHICAGO(AP)

Yu Darvish se recuperó después de un par de muy malas salidas para permitir solamente una carrera sucia en seis entradas, mientras Addison Russell anotó la carrera de la ventaja gracias a un error del campocorto Eric Sogard en el séptimo inning y los Cachorros de Chicago superaron el viernes 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee.



Darvish permitió nueve carreras, 14 imparables y concedió ocho bases por bolas en sus dos más recientes salidas, derrotas ante Atlanta y Colorado. Ante los Cerveceros, apenas toleró tres hits y ponchó a ocho, bajando su efectividad de 6.86 a 5.26.



El lanzador seleccionado cuatro veces al Juego de Estrellas llegó con apenas una salida de calidad, cuando permitió una anotación en seis capítulos a Milwaukee el 7 de abril.

A Darvish le dieron ventaja en el cierre del primer inning cuando Albert Almora Jr. dio doblete y anotó en un sencillo de Javier Báez, quien se estafó la intermedia y pisó el plato con sencillo de Anthony Rizzo. Darvish dejó a los Cubs adelante 2-1, pero Christian Yelich bateó un elevado de sacrificio ante Brian Duensing en la séptima para igualar 2-2.



Addison Russell recibió a Dan Jennings (2-1) con sencillo en el cierre de la séptima, llegó a segunda con un toque de sacrificio de Heyward y ancló en tercera cuando el emergente boricua Victor Caratini bateó un sencillo al derecho. Jeremy Jeffress abanicó a Almora para el segundo out e hizo que Báez rodara al campocorto.



Sogard, quien no pudo controlar la pelota con su guante, hizo un tiro descontrolado tratando sin éxito de forzar el out que acabara la entrada.



Pedro Strop (3-0) retiró a Jesús Aguilar, su único bateador, para finalizar la séptima y se apuntó la victoria. Brandon Morrow, lanzó una novena entrada perfecta y se agenció su sexto rescate en seis oportunidades.



Por los Cerveceros, los venezolanos Jesús Aguilar de 3-0 con una producida y Manny Piña de 4-1. El dominicano Domingo Santana se fue de 3-1 con un boleto.



Por los Cachorros los puertorriqueños Javier Báez se fue de 4-1 con una anotada y una producida, y Caratini de 1-1, mientras que el venezolano Wilson Contreras se fue de 4-0.