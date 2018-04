Emery no seguirá como DT del PSG tras final de temporada

PARIS(AP )

Unai Emery dejará la dirección del Paris Saint-Germain al término de la temporada, el más reciente técnico del club francés que paga los platos ratos por no conseguir los títulos europeos que tanto ansían sus dueños.Emery llegó al PSG precedente del Sevilla hace dos años. Firmó un contrato por dos años que no será extendido.El entrenador español compareció ante los jugadores antes del entrenamiento del viernes, con miras al partido que los flamantes campeones de la liga francesa disputarán el domingo ante Guingamp.“Le informé a los jugadores que me marcho”, dijo Emery. “Quiero darle las gracias al presidente Nasser Al-Khelaifi, al director deportivo Antero Henrique, a los hinchas y a todos los jugadores por estas dos temporadas”.Emery reemplazó a Laurent Blanc, quien fue despedido tras no poder llevar al PSG más allá de los cuartos de final en la Liga de Campeones.Llegó precedido con una sólida reputación tras guiar al Sevilla a tres títulos consecutivos en la Liga Europa, pero abdicó el título del torneo doméstico ante el Mónaco la pasada temporada y escribió una funesta página en la historia de la Champions.El PSG se convirtió en el primer equipo del máximo torneo europeo que claudica en la fase de eliminación directa tras ganar 4-0 el partido de ida, al perder 6-1 en la visita al Barcelona por la vuelta de los octavos de final.“Fue un momento muy duro”, dijo Emery en una rueda de prensa el viernes.El PSG volvió a naufragar en los octavos esta temporada tras perder de local y como visitante ante el Real Madrid, sellándose un 5-2 adverso en el marcador global.Fue otro decepcionante resultado europeo para un club que se ha reforzado con una monumental inyección de dinero por parte de QSI, el grupo de inversionistas de Catar.Se rumora que Neymar quiere irse en los próximos meses, en medio de informes de que el Madrid le tiene en la mira. Pero Emery afirmó que el delantero brasileño se quedará en París.“El PSG tiene un proyecto sólido”, dijo Emery. “Neymar quiere seguir mejorando y crecer con el club”.En cuanto al posible sucesor como técnico, se ha mencionado la posibilidad que Arsene Wenger sea el indicado, ahora que deja la dirección del club de Londres tras casi 22 años a cargo.Otro nombre que suena es el de Thomas Tuchel, técnico del Borussia Dortmund. Tuchel ha estado sin trabajo desde que el club alemán le despidió en mayo pasado. Tuchel también aparece entre los candidatos para dirigir a Arsenal.El entrenador italiano Antonio Conte, tras una difícil temporada con Chelsea, es otra alternativa para el PSG.