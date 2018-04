Toma Cafetaleros ventaja en la final

GUADALAJARA, JALISCO()

A la UdeG le faltó rugir en el momento justo y cayó 1-0 contra Cafetaleros de Tapachula en el partido de ida de la Final del Clausura 2018.



Como ha sido a lo largo del torneo, los universitarios mostraron una mala versión jugando como visitante; su defensa se vio superada, no tuvieron posesión del balón y su ataque fue inoperante.



En defensa sufrieron durante el partido, pero para su fortuna, a los Cafetaleros les faltó concretar las llegadas.



Les costó tener la posesión del esférico; la única llegada del primer tiempo al marco contrario llegó al minuto 26 cuando Jesús Vázquez centró de desde la banda derecha, pero dentro del área Jorlian Sánchez no supo rematar.



En la segunda parte siguió la misma tónica, se vio un equipo universitario desorganizado en ataque. El arquero Gaspar Servio desvió los dos disparos que fueron hacia su portería.



Por los chiapanecos, el argentino Leonardo Ramos tuvo las jugadas de mayor peligro, pero sus remates fueron desviados por un lado o atajados por el guardameta Felipe López.



Tanta insistencia de los Cafetaleros encontró recompensa, al 52’ en un tiro de esquina, cuando Ramos se adelantó a toda la defensa visitante y metió el definitivo 1-0.



El partido de vuelta será el domingo a las 10:00 horas (hora de Sonora) en el Estadio Jalisco, el criterio de gol de visitante ya no cuenta en la instancia de Final, por lo que si empatan en el marcador global irán a tiempo extra y posteriormente penales.