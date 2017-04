Miguel Herrera destaca un 'muy buen año'

MONTERREY, Nuevo León(GH)

La cantidad de puntos acumulados, entre otros objetivos alcanzados, hacen que el Director Técnico del Club Tijuana, Miguel Herrera, califique el último año futbolístico de manera positiva.



A su llegada al aeropuerto internacional de esta ciudad, donde el próximo sábado los Xoloitzcuintles se medirán a los Tigres de la UANL, el "Piojo" analizó el desempeño del primer equipo durante el Apertura 2016 y lo que va del Clausura 2017, donde se clasificó a la Liguilla dos fechas antes de que concluya la etapa regular.



"La verdad que hemos tenido un año muy bueno, la verdad es que las cosas han caminado porque los muchachos han hecho bien las cosas y nos dan la posibilidad de saber que el equipo está trabajando bien.



"Así que ha cerrar el torneo igual, fuertes, sólidos para llegar a una liguilla donde las cosas se den bien y podamos hacer una mejor liguilla que el torneo pasado", enfatizó.



Antes de salir rumbo al hotel de concentración, Herrera aclaró que el liderato general no es una obsesión para la institución.



"No queremos volarnos y decir que el equipo está listo. Queremos llegar a la Liguilla sólidos, fuertes y conscientes de lo que nos pasó el torneo pasado o nos debe volver a pasar. Tratar de llegar a la final y ya ahí aterrizar los sueños de todos.



"Nosotros venimos por puntos, no ha dejar fuera a Tigres. Venimos por puntos para mantenernos en la parte de arriba de la tabla poder hasta las últimas instancias recibir (en la Liguilla). Si podemos cerrar en el primer lugar como en el torneo pasado, lo vamos a buscar", concluyó.



Club Tijuana acumula hasta el momento 61 puntos, si se contemplan los últimos dos certámenes, 28 de ellos en el presente torneo y a falta de dos jornadas por disputarse.