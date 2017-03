Aficionados no quieren que Raiders se muden a Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante la visita de los Raiders a la Ciudad de México por el partido que se disputó contra los Texans de Houston, ya se estudiaba la posibilidad de una mudanza a Las Vegas, por lo que en aquella ocasión EL UNIVERSAL se dio a la tarea de preguntar a los aficionados sobre la posibilidad de que su equipo cambiara de sede.



En aquella ocasión a 2 mil 800 kilómetros de Oakland, en la Ciudad de México, se encontraba al menos un centenar de fanáticos estadounidenses que realizaron el viaje a la capital del País para acompañar a los Raiders en su internacionalización.



Juan Parker era uno de ellos. Residente de Sacramento, el hombre de 52 años invirtió mil 200 dólares para venir a México y no perderse el partido contra los Texans de Houston en el Estadio Azteca. Ha acudido a cada encuentro de los Malosos desde que se mudaron a Oakland en 1995.



“No he faltado a un sólo juego desde que regresaron a Oakland en 1995. No estoy de acuerdo con la mudanza y nos vamos a manifestar. Uno de los problemas de Las Vegas es que ahí se mantiene por los turistas, no los residentes, no funcionará”, comentó Parker, quien también asistió al Fan Fest del Bosque de Chapultepec con tres amigos.



El Área de la Bahía es la sexta en importancia como mercado televisivo en Estados Unidos comparada con Las Vegas, que es la 42. El Condado de Clark, donde se ubica la ciudad de Las Vegas, tiene una tasa de desempleo de 7.1 por ciento, por encima de la media nacional que es de 4.9, es decir, es un 48.8 por ciento más alta que el promedio.



Adicionalmente, la dimensión de ambos mercados tampoco tiene comparación ya que el Área de la Bahía, donde se encuentra la ciudad de Oakland, cuenta con siete millones de habitantes, mientras que el Condado de Clark apenas tiene 2.1.



“Los dueños de los equipos quieren dinero, el dinero está con los fanáticos, los fanáticos están en Oakland”, añadió Parker.

Humberto Elizalde, estadounidense de sangre mexicana también criticó la entonces posible partida de los Raiders a Las Vegas: “El equipo significa mucho para los latinos como para todos. Nos une, es un símbolo de California y sería un desastre que se fueran”, externó Elizalde.



Con pancartas con la leyenda “Stay in Oakland! (¡Quédense en Oakland!), los fanáticos manifestarían su malestar.

“La gente de México ama a los Raiders, en EU lo sabemos. Lo que no entiendo es por qué no somos el equipo más seguido. Somos el primero en draftear a un quarterback afroamericano y a un quarterback latino. El primer equipo en contratar a un head coach latino. Primer equipo en ganar Super Bowl con pasador y entrenador de sangre mexicano. Por qué no somos el número 1 en México, eso no entiendo”, sentenció Juan Parker.



Sobre la mesa de Mark Davis, el estado de Nevada arrojó una propuesta de 750 millones de dólares para financiar un estadio en Las Vegas y con ello facilitó la mudanza de los Raiders a la “ciudad del pecado”.