Miguel Layún pide sacar puntos de Puerto España

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La realidad es que la Selección Mexicana vive en estos momentos un cuento de hadas, pues le ganó a Costa Rica, su rival fuerte en el área, es líder del hexagonal y además Javier Hernández empató la marca como goleador histórico.



Mas, para Miguel Layún todo ese trabajo de nada servirá si no se sacan puntos en la visita al Caribe, a Trinidad y Tobago.



“Si no sacamos puntos, ganar o empatar, el triunfo ante Costa Rica no servirá”, refrenda el futbolista nacido en Veracruz.



Hay que tomar las cosas con calma, con mucha calma.



El defensa lateral afirma que no es momento de echar campanas al vuelo, sino de estar más atentos que nunca y refrendar este buen inicio en el hexagonal final de la Concacaf.



“Es verdad que llevamos un buen paso, pero eso no quiere decir que hemos ganado el boleto al Mundial. Lo que nos debe de interesar ahora es lo que viene por delante y eso es el juego contra Trinidad, si lo ganamos daremos un paso importante si no sacamos puntos, todo lo que hemos realizado no valdrá la pena”.