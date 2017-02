Velázquez debuta con Medias Rojas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El lanzador sonorense Héctor Velázquez hizo su debut con los Medias Rojas de Boston en el entrenamiento primaveral de Grandes Ligas en juego donde su equipo cayó 7-3 ante las Rayas de Tampa Bay.



A pesar de que en términos generales no cosechó malos números, el cajemense cargó con el descalabro al trabajar dos entradas completas en las que toleró una carrera limpia y una base por bolas.



El mexicano demostró su buen repertorio e hizo abanicar a cuatro contrarios, siendo relevado en la tercera entrada por Marcus Walden, quien no tuvo un buen desempeño en la derrota de la tropa bostoniana.



Miguel Ángel González también tuvo actividad y salió desde el bullpen para tener una labor de dos entradas completas en las que solo permitió un hit y recetó un “chocolate”, esto en juego ante los Rockies de Colorado.



Con los jugadores ofensivos, Efrén Navarro fue titular en la primera almohadilla con los Tigres de Detroit y en sus dos visitas legales al plato no pegó de imparable y además recibió una base por bolas.



El recién confirmado para el Clásico Mundial de Beisbol, Sebastián Elizalde vio actividad con los Rojos de Cincinnati ante los Gigantes de San Francisco para cubrir la pradera izquierda y tener una oportunidad en el plato donde no pudo conectar de hit.