Chicharito con nueva oportunidad de terminar su sequía, ¿podrá ante Monchengladbach?

Javier Hernández anotó un gol durante la pausa invernal de la Bundesliga mientras su equipo estaba en Estados Unidos, pero la realidad es que mantiene su sequía en torneos oficiales desde el 1 de octubre.El mexicano fue líder de goleo de su equipo por varias semanas más, pero su compañero Hakan Calhanoglu ya lo superó con 6 dianas en comparación a las 5 del mexicano.Ahora, Chicharito tiene una nueva oportunidad cuando el Bayer Leverkusen reciba en el BayArena al Borussia Monchengladbach.Leverkusen es octavo lugar de la Bundesliga con 24 puntos luego de 7 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Suma 26 goles a favor y ha recibido 25.Su rival en turno ocupa la posición 14 luego de 4 triunfos, 5 empates y 8 caídas. Han marcado 15 goles y recibido 25. Su goleador es Thorgan Hazard, quien suma 4 anotaciones. Los momios indican que el equipo de Chicharito es favorito para llevarse la victoria. En caso de hacerlo se paga -118, mientras que el empate da +250 y la victoria de los visitantes, +320.Un over de 2.5 goles se cotiza en -125 y el under en +100. Una combinación de victoria de los locales con un over de 2.5 se paga en +175. Además, Oddsshark reporta que un gol de Chicharito se paga en +120, siendo el favorito en los momios.Si los locales ganan en ambos tiempos se da +188 y si vencen luego de ir empatados al descanso, asciende a +375. Si Monchengladbach va adelante al 45' pero Bayer da la vuelta asciende a +2000.PRONÓSTICO: Bayer Leverkusen 2-0 Borussia Monchengladbach