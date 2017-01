Gío dos Santos va contra Islandia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Giovani dos Santos será convocado para el duelo amistoso contra Islandia. El jugador del L.A. Galaxy se encuentra en pretemporada, por lo que no hay problema para que juegue este amistoso fuera de Fecha FIFA.



También se adelantó que el joven zaguero del América, Edson Álvarez, de apenas 19 años, tendrá oportunidad.



El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, reconoció que armar la lista, que dará a conocer el martes próximo, ha sido complicado.



“Es una tarea difícil por no decir otra cosa, hay partidos en donde vamos a ver a tres jugadores y a veces terminamos sólo viendo a uno, preferimos no quejarnos, pero hay que aclarar el escenario real en el que estamos”.



A pesar de esto, el colombiano no tiene en la mira convocar a jugadores naturalizados.



“Donde creamos que la Selección Mexicana pueda tener alguna debilidad no dudaríamos en llamar algún indocumentado, pero por ahora no lo veo así”.