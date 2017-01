Atlas, a despertar frente a Morelia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El equipo de Atlas recibe este sábado en el estadio Jalisco a un desesperado cuadro de Morelia que sigue hundido en la tabla de cociente y que espera sacar puntos valiosos de la Perla de Occidente, en el duelo pactado para la fecha 4 de la Liga MX.



La vidente crisis de la Academia fuera del Jalisco ha dejado un mal sabor de boca a sus aficionados que no han visto, al menos de inicio, un equipo compacto jugando fuera de casa. La única victoria que los Zorros registran en el actual certamen es en su condición de local cuando le pegaron 2-0 a la oncena de Tigres en la jornada 2.



Si bien la posición del Atlas en la tabla porcentual aún no es comprometedora, José Guadalupe Cruz sabe que la necesidad de obtener puntos se amplía en relación a lo que puedan sumar los equipos que están abajo en la lista de cocientes.



Respecto al funcionamiento del plantel rojinegro, el defensa colombiano Leiton Jiménez señala que “necesitamos tener más personalidad, tener más el balón, ser más agresivos, (frente a Veracruz) no tuvimos esa contundencia que se necesita para ganar un partido”.



Por su parte, Monarcas que es consciente de la urgencia de obtener unidades que le sirvan para tratar de salir de su posición complicada en el sótano de la tabla porcentual. Las alarmas morelianas se encienden jornada a jornada, ya que los demás clubes inmiscuidos en la problemática de cocientes, han sumado en el arranque del presente certamen.



Atlas recibe a Morelia en la cancha del Jalisco; para los rojinegros es la oportunidad de reconciliarse ante su afición, mientras que para Monarcas tiene la obligación de obtener puntos que le ayuden a respirar en la tabla que definirá al próximo invitado a jugar en la Liga de Ascenso.