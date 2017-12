James Harrison es nuevo jugador de Patriots

EU(Tomada de ESPN)

James Harrison, ex linebacker de los Pittsburgh Steelers, firmó el martes un contrato por un año con los New England Patriots, según informó ESPN Los Patriots cortaron al linebacker Trevor Reilly para hacer lugar en el roster para Harrison, quien se convirtió en agente libre el lunes tras ser cortado por los Steelers y no ser reclamado de waivers.Los Steelers cortaron a Harrison, líder histórico de capturas del equipo, para hacer espacio en el roster a Marcus Gilbert, quien regresó de una suspensión.Los Patriots han tenido problemas en la posición de linebacker externo/ala defensivo la mayor parte de la campaña. Tienen a Trey Flowers como titular en uno de los extremos de la línea defensiva, con el novato Deatrich Wise y Eric Lee detrás de él. El equipo también usa a los linebackers Kyle Van Noy, Marquis Flowers y Reilly en los extremos, dependiendo del paquete.Harrison, de 39 años, suma 80.5 capturas en el uniforme de los Steelers, incluidas al menos cinco capturas en cada una de las tres últimas temporadas, pese a ser jugador de medio tiempo. También fue clave en las últimas dos apariciones de Pittsburgh en Playoffs.Sin embargo, el papel del defensivo fue decreciendo a medida que los Steelers hicieron la transición a un sistema más orientado a la cobertura de pase para los linebackers Bud Dupree y el novato T.J. Watt.Harrison participó en 40 jugadas en 14 juegos de la actual temporada, en comparación con 587 el año pasado.En marzo pasado firmó un contrato por dos años con los Steelers.