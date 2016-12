La Volpe no confirma su continuidad con América

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

A Ricardo La Volpe se le volvió a escapar el título del futbol mexicano.



El técnico del América culpa al arbitraje de Jorge Isaac Rojas de la derrota en penaltis ante los Tigres.



“El árbitro se equivoca. Creo que quiso compensar, pero terminó por perjudicar al equipo. No entiendo por qué expulsó a (Paolo) Goltz. Nunca vi que hiciera algo”, fustiga el entrenador emplumado.



Argumenta que “si hubiera sido al revés, los medios no dicen nada. Deberían poner que el árbitro perjudicó al América. Pero sé que no van a decir la verdad”.



El “Bigotón” explica que la trifulca desatada en el partido, fue producto de “la calentura de los Tigres” que veían cómo se les estaba yendo el tiempo.



¿Por qué cree que durante años se dijo que ayudaban los silbantes al América?



La Volpe no duda.



Echa mano de temas sociológicos para denunciar esas situación.

“Es algo que muchos años se comentaba.



Se decía que ayudaban a este equipo, pero es porque la gente está contra Televisa”, lanza.



Desde la temporada 1992-93, el sudamericano no logra conseguir un título de Liga en el balompié mexicano.



Racha extendida, tras la caída agónica frente a los felinos del Norte.



El estratega azulcrema fue insultado por los aficionados regios que se encontraban en la zona mixta del estadio Universitario. Improperios a los que el experimentado técnico aguantó sin responder a las provocaciones.



Ricardo Peláez, presidente deportivo americanista, salió del estadio sin querer declarar acerca del descalabro.



En tanto, Moisés Muñoz dice que “si por mí fuera, me quedaría” en el América, pese a la contratación de Agustín Marchesín.



“Competencia siempre he tenido y nunca le he temido. Yo quisiera quedarme, pero vamos a ver qué pasa la siguiente semana”.