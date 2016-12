Jorge Pietrasanta deja Televisa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

He tomado la decisión de dejar a mi querida empresa Televisa, donde he pasado más de la mitad de mi vida! — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) 26 de diciembre de 2016

El comentarista deportivo Jorge Pietrasanta anunció a través de redes sociales su salida de Televisa.Con un tuit, emitido al filo de la medianoche, Pietrasanta hizo pública su decisión de dejar la empresa de Emilio Azcárraga.“He tomado la decisión de dejar a mi querida empresa Televisa, donde he pasado más de la mitad de mi vida!”, escribió.El comentarista informó de su salida luego de narrar la final del Apertura 2016 que se jugó en Monterrey entre los Tigres y las Águilas del América La última fotografía de Pietrasanta en Twitter es justamente un retuit que hizo a su compañero Antonio Nelli, donde el equipo de Televisa Deportes está comiendo en El As De Monterrey previo al juego de vuelta.Luego del tuit, compañeros de Televisa comenzaron a felicitar al comentarista y desearle éxito en la siguiente etapa de su vida laboral.Los mensajes han sido retuiteados por Pietrasanta y acompañados de palabras de agradecimiento.Su compañero de muchos años en Televisa Deportes, Antonio de Valdés, no dudó en felicitar y desear éxito a Pietrasanta. “Éxito en lo que venga... Gran Abrazo...”, tuiteó.El conductor y reportero, Carlos Loret de Mola, se sumó a los buenos deseos para el comentarista. “Abrazo querido @J_Pietra, estoy seguro que te irá de campeonato porque tienes un enorme talento.”El comediante y conductor, Adal Ramones, recordó los proyectos que habían realizado en común.“Querido Pietra; (sic)hace años de aquel primer proyecto q levantamos e hicimos realidad en Cable. Hoy te deseo todo el éxito x tu gran talento!”, escribió.El también comentarista deportivo Raúl Sarmiento escribió: “Mucha suerte Jorge (sic), un privilegio compartir tantos años. Sé que tendrás mucho éxito en tu futuro. abrazo amigo”.Otro de sus colegas, Roberto Gómez Junco, envió su afecto. “@J_Pietra Un abrazo, estimado Pietra.”Su compañera en Televisa, Gaby Fernández de Lara, celebró la oportunidad de trabajar juntos. “@J_Pietra George! Un privilegio haber coincidido tantos años (sic), compartir proyectos, viajes, anécdotas.. gran profesional y amigo; éxito”.“Mi querido Pietra, vienen más éxitos para ti. Abrazo grande (sic)!”, le tuiteó el productor Elías Solorio.El ex futbolista y ahora analista deportivo Kikín Fonseca también deseó éxito al comentarista:”Mucha suerte en lo que venga mi @J_Pietra te va ir muy bien, Dios te bendiga (sic)”.