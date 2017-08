Chivas por su primer triunfo ante Gallos

(GH)

El vigente campeón del futbol mexicano, las Chivas reciben este sábado al Querétaro, equipo ávido de puntos para alejarse de la zona de descenso y esta puede ser una buena oportunidad para obtener puntos de visitantes, ya que el de Guadalajara ya puede se considerado como el peor arranque de un Campeón, desde que se instauraron los torneos cortos.El equipo de Matías Almeyda no ha podido ganar en las seis fechas que ha disputado y aunque Monterrey (Ap. 2003), Pachuca (Ap. 2006) y Pumas (Ap. 2009) padecieron una racha similar, no pasaron las sexta jornada sin sumar de a tres, después de haber sido campeones.Las Chivas siguen ocupando el último lugar de la tabla general con cuatro puntos, producto de cuatro empates y dos derrotas que han tenido, mientras que los Gallos de Querétaro llegan al partido del sábado con dos derrotas, dos victorias y dos empates y con ocho puntos en el noveno sitio de la tabla.El equipo de Jaime Lozano perdió a mitad de semana 1-3 en casa ante Xolos con lo que ligó su segundo partido sin ganar. Chivas y Gallos se han enfrentado en 34 ocasiones con un saldo de 15 victorias para los tapatíos por 11 de los queretanos, además de que han empatado en ocho ocasiones. Cabe mencionar que desde el Apertura 2012 han igualado en tres ocasiones, todas sin goles, mientras que en los últimos siete enfrentamientos entre ambos, ninguno de los dos equipos ha logrado anotar más de dos goles.Las Chivas son favoritos de las apuestas de futbol para ganar, ya que se paga -106 por el triunfo del Campeón, mientras que la victoria de Gallos ofrece +280. El empate da +210.Los momios indican que si Querétaro se pone al frente en el marcador antes del descanso y gana el partido se paga +500, si las Chivas le dan la vuelta y ganan se da +2500 y si empatan se ofrece +1400. Oddsshark señala que el under de 2.5 goles paga -138, mientras que el over da +107.