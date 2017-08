Se abre el telón

Las Vegas, Nevada()

Sea circo, maroma o pelea, Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor están listos para subir al ring esta noche en la que se espera sea una de las peleas con más audiencia de la historia del boxeo.



Ambos peleadores dieron sin problema el peso requerido para su combate en la división de los Superwelter, ante una ruidosa multitud en la T-Mobile Arena.



Mayweather quedó de hecho muy por debajo del límite de 154 libras al pesar 149.5 libras; McGregor marcó 153 libras.



"Plantaré mis pies en el centro de ese cuadrilátero y no iré a ninguna parte", dijo McGregor, quien espera subir a unas 170 libras para el momento en que suene el primer campanazo.



Mayweather (49-0) lució notablemente ligero, y tendría también una desventaja en la estatura. Sin embargo, mostró músculos perfectamente definidos en el abdomen.



"El peso no gana peleas. Boxear sí gana las peleas", aseguró el estadounidense.



A Mayweather tampoco le molestaron los abucheos del público.



"He estado aquí antes", indicó. "Sé lo que pasa en una pelea de esta magnitud. Él ha hablado mucho. Yo he hecho estas cosas muchas veces. Mañana, todo se definirá entre dos peleadores".