Monterrey inicia Copa MX con paso goleador

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Monterrey venció tres goles por cero a Celaya en partido correspondiente a la Jornada 1 de la COPAMX, el cual se realizó en el Estadio BBVA Bancomer.



Rayados no tardó en adueñarse de la posesión, pero eso no le preocupaba a los Toros, ya que ellos optaron por el orden defensivo. Los locales jugaban en territorio rival; sin embargo, los visitantes intentaban hacer daño con el desequilibrio de Ángel Reyna y Pablo Ruiz.



Al 51´, los anfitriones abrieron el marcador. Funes Mori tocó para Jorge Benítez, quien de primera habilitó a Alfonso González y el joven cruzó de pierna izquierda para poner el 1-0. Con la ventaja, los norteños tomaron confianza y estuvieron cerca de aumentar los cartones con un disparo de "Ponchito", pero Juan Roldán hizo una gran atajada. Era el minuto 70.



Rogelio Funes Mori no perdonó al 77´. El argentino cabeceó un balón dentro del área y puso el 2-0. Los Rayados pusieron cifras definitivas con un golazo de Carlos Sánchez tras asistencia de Neri Cardozo.



Con este resultado, los regiomontanos llegaron a tres puntos mientras que los cajeteros se quedaron sin unidades. En la Jornada 2, Monterrey descansará; los Toros recibirán a Pumas.



EMPATAN

Atlético Zacatepec igualó a un tanto con Cruz Azul en partido correspondiente a la Jornada 1 de la COPA Corona MX, el cual se realizó en el Estadio Agustín "Coruco" Díaz.



La Máquina fue el primero en generar peligro. Enzo Roco ganó por aire un balón y metió cabezazo que no provocó problemas para el portero local, Víctor Hugo Hernández. Era el minuto 20.



Sin embargo, al 22´, llegó el tanto de los capitalinos. Víctor Zúñiga bajó el balón por el sector derecho, recortó hacia el centro, entró al área y sacó un zurdazo con efecto para hacer un golazo. Los celestes ganaban por la mínima. La respuesta cañera se dio con un disparo de Juan Neira, el cual controló Guillermo Allison al 42´.



Los dirigidos de Marcelo Michel Leaño igualaron el marcador muy temprano en la segunda parte. Alejandro Zendejas aprovechó un rebote tras un tiro potente de Jorge Echavarría y únicamente empujó con parte interna para poner el 1-1. Era el minuto 51.



Martín Cauteruccio pudo dar el triunfo a los celestes; sin embargo, el portero de los Cañeros achicó de manera perfecta para evitar la caída de su marco al 90´+1´. No hubo más.



Con este resultado, ambos equipos tienen un punto en la competición.



En la Fecha 2, los de Morelos descansarán; la Máquina visitará a Tigres.



ABOLLAN LA CORONA AL CAMPEÓN

Rodó el balón en la cancha del TSM, en la jornada 1 de la Copa MX, Santos ganó como local con marcador de 2-0 a Chivas.



Fue una primera mitad muy equilibrada, un Santos con sus jugadores experimentados fue quien tuvo las ocasiones de gol más importantes, los laguneros con trazos largos y jugando al mano a mano buscó abrir el marcador, pero la zaga defensiva realizó bien su trabajo.



Chivas mostró un joven ataque con José Juan Macías en la punta, Michelle Benítez por la banda izquierda, Kevin Magaña por derecha y Eduardo ‘Chofis’ López como 10. El canterano Macías intentó disparos desde fuera del área pero iban desviados del arco que resguardaba Carlos Acevedo. El primer tiempo acabó con empate sin goles.



En la segunda mitad Matías Almeyda empezó a mover sus piezas y desde el inicio de la parte complementaria mandó al terreno de juego a Isaac Brizuela.



José Manuel de la Torre realizó sus cambios e ingresó a dos hombres peligrosos al ataque santista, Julio Furch y Djaniny Tavares. En menos de ocho minutos estos dos hombres crearon las dos oportunidades más importantes para Santos.



Al 64’ Djaniny ganó a velocidad quitándose a un defensa, sacó al arquero de chivas, pero este último impidió que siguiera avanzando el de Cabo Verde y el central marcó penal a favor de los de Torreón.



Jonathan Rodríguez abrió el marcador desde los once pasos al 65’, la afición gritó y festejó el gol.



No pasó mucho tiempo y de nueva cuenta el portero rojiblanco, Miguel Jiménez en su búsqueda por el balón se llevó de lleno a Julio Furch; el central marcó la pena máxima.



El nueve de Santos tomó el balón y ejecutó el penal, 2-0 se mostraba en la pizarra del TSM. Con este resultado Santos es líder del Grupo 7 con tres puntos, hasta el momento el Rebaño Sagrado es último lugar sin unidades en el mismo.