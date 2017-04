Manchester City y Manchester United buscan un puesto en Champions

(Tomada de la Red)

Manchester City y Manchester United paralizarán su ciudad en un duelo entre el cuarto y quinto lugar de la Premier League.El equipo dirigido por Pep Guardiola tiene apenas un punto más que su rival (64 contra 63), pero ocupa el valioso cuarto sitio en la tabla general, el último que da un boleto directo a Champions League.Incluso cualquiera de estos rivales podría aspirar al tercer lugar que actualmente ocupa el Liverpool con 66 puntos. Para beneficio de ambos, no podrán bajar del cuarto o quinto lugar pues Everton, que es sexto, tiene 58 puntos.Los citizens tienen marca de 8 ganados, 6 empatados y un perdido en Etihad Stadium, mientras que los Red Devils han vencido en 10 partidos fuera de casa, empatado en 3 y caído en 2.Sergio Agüero es líder goleador del City con 17 dianas, mientras que Zlatan Ibrahimovic, fuera por lesión el resto del torneo, es el del United con la misma cantidad.Las apuestas deportivas marcan que City es favorito para llevarse los tres puntos ofreciendo -110 por su victoria en comparación al +320 del United y +275 por el empate.Si los citizens ganan y mantienen en cero su portería se ofrece +225, pero si ganan con gol en contra se da +260.En caso de que United venza y mantenga imbatida su portería se da +650, misma cantidad que si ganan con por lo menos un gol en contra. El empate con goles da +350 y a cero +1100. Los momios también ofrecen -125 por un over de 2.5 goles y +100 por un under. Oddsshark indica que si City gana por un gol de diferencia se paga +275 y +450 si así lo hace United.PRONÓSTICO: Manchester City 2-1 Manchester United