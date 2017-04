Gignac prefiere morir antes que jugar en el PSG

(GH)

El delantero francés de Tigres confesó en Life and Style cómo vivió la eliminación del PSG.



André-Pierre Gignac dejó claro en una entrevista con Life and Style que el París Saint-Germain no entra en sus planes: "Del odio, sólo el París Saint Germain... prefiero morir que firmar con ellos. Si el PSG me ofrece 10 veces más dinero, no me iría. No sabes cómo grité el sexto gol del Barcelona en la Champions. Se asustó mi esposa. Grite, corrí, todo...".



El francés es uno de los ídolos del eterno rival del club parisino, el Olympique de Marsella. Gignac jugó cinco temporadas en el Velodrome en las que marcó 77 goles y dio 13 asistencias.



El delantero de Tigres tampoco teme a la inseguridad de las calles de México: "Marsella también es peligroso. Ahí se matan en la calle. A 15 metros de alguien pasan con una Kalashnikov (AK-47) y lo matan. En todos los países del mundo hay lugares peligrosos".









Fuente: AS