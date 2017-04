Raiders pactan contrato con Marshawn Lynch

ALAMEDA, California(AP )

Los Raiders de Oakland pactaron un contrato por dos años con el running back Marshawn Lynch, quien se retiró de la NFL antes de la temporada pasada, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.



La persona dijo que las partes pactaron las condiciones del contrato, que depende de que Lynch supere una prueba médica el miércoles. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque el contrato no había sido firmado.



La NFL Network reportó primero sobre el acuerdo.



Una vez Lynch supere los exámenes médicos, los Raiders tendrán que adquirir sus derechos en un canje con Seattle.



Se espera que esa transacción sea un mero trámite, porque los Seahawks no querrán pagar a Lynch los nueve millones de dólares que le deberían cuando salga del retiro.