Sobrevive Nadal susto y alcanza octavos en Miami

KEY BISCAYNE, Florida, EU(AP )

Rafael Nadal se recuperó tras un pésimo arranque el domingo para vencer 0-6, 6-2, 6-3 a Philipp Kohlschreiber y alcanzar los octavos de final del Abierto de Miami.La remontada dejó al español con una inusual sensación de euforia tras un partido de primera ronda. Consumada la victoria ante su rival alemán, Nadal pegó un grito hacia el cielo mientras el público rugía en la cancha central del complejo de Crandon Park.Quinto cabeza de serie, Nadal nunca se ha consagrado campeón en Key Biscayne, con cuatro derrotas en la final del torneo. Es la deuda pendiente en su ilustre trayectoria que incluye 14 títulos de Grand Slam, el campeonato de la Copa Davis y medallas olímpicas de oro.Su rival de turno será el francés Nicolas Mahut, quien venció 6-4, 6-3 al argentino Guido Pella.Federico Delbonis, uno de los cuatro argentinos que alcanzaron la tercera ronda, superó 7-6 (5), 6-1 al alemán Jan-Lennard Struff.Tras ceder los tres primeros puntos del desempate de la manga inicial, Delbonis procedió a dominar a su antojo para avanzar por segunda vez en su carrera a la ronda de octavos de final de final de un Masters 1000.Delbonis se las verá ahora con el japonés Kei Nishikori (2do cabeza de serie), quien tuvo que batallar 2 horas y 44 minutos para doblegar 7-6 (2), 6-7 (5), 6-1 al español Fernando Verdasco. La previa mejor actuación de Delbonis en un Masters 1000 fue cuando alcanzó la misma instancia en Indian Wells el año pasado.Los otros dos argentinos en carrera jugarán el lunes: Juan Martín del Potro se las verá con el suizo Roger Federer y Diego Schwartzman lo hará con el belga David Goffin.En el cuadro femenino, Angelique Kerber cedió los primeros tres games, pero reaccionó para vencer 6-4, 7-5 a la estadounidense Shelby Rogers, clasificándose a octavos.La alemana Kerber desplazó a Serena Williams del primer lugar del ranking femenino la semana pasada. Williams no se presentó en Miami debido a una lesión.Además, la rusa Svetlana Kuznetsova, campeona del torneo en 2006 y finalista el año pasado, dio cuenta 6-4, 6-2 de la estadounidense Taylor Townsend.En tanto, Milos Raonic se retiró, luego de ver agravada una lesión del muslo derecho que lo ha aquejado durante casi un mes.El canadiense, tercer preclasificado del certamen, no pudo comenzar siquiera su encuentro del domingo ante el estadounidense Jared Donaldson, quien avanzó así a octavos.Raonic dijo que su lesión empeoró progresivamente después de su primer encuentro del certamen. Ese partido fue su primero desde el 25 de febrero.Ahora, el canadiense espera quedar fuera de actividad al menos durante un par de semanas.Comentó que no ha podido encontrarse saludable durante un torneo dese julio pasado, cuando disputó Wimbledon.