Lamenta Jémez no saber ganar

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Su mirada ha perdido cierta lucidez. Francisco Jémez es traicionado por un suspiro justo antes de iniciar la conferencia de prensa posterior a la derrota del Cruz Azul en el Clásico Joven (0-2).No es para menos. Poco a poco confirma que su equipo no sabe hacer algo primordial en el futbol: Triunfar. “Lo único que no les podemos dar (a los aficionados) es para lo que estamos aquí: Victorias”, lamenta el director técnico español.“No nos pueden decir que no corremos, porque lo hacemos, pero es una realidad que somos un equipo que no sabe ganar... O meter goles”.Lo que provoca que su rostro se descomponga. La Máquina es penúltima de la clasificación y ya tiene problemas de descenso, por lo que quien la entrena solicita un examen de conciencia. “A lo mejor es que no damos para más. Pueden pensar que somos ‘la leche’, pero tal vez no lo somos”, dice, para luego quejarse del arbitraje.