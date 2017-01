México dará prioridad a Confederaciones sobre Copa de Oro

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

México dará prioridad a la Copa Confederaciones este año en Rusia y enviará un cuadro alterno con un entrenador aún por designar para disputar la Copa de Oro que se realizará inmediatamente después en Estados Unidos, dijo el jueves el técnico del "Tri" Juan Carlos Osorio.



La Confederaciones se realizará del 17 de junio al 2 de julio, mientras que el torneo de la Concacaf, que se disputa en diversas sedes de Estados Unidos, arranca el 7 de julio.



"Por reglamento nos es imposible llevar el mismo equipo a las dos competiciones", dijo Osorio en rueda de prensa. "A mí no me disgusta la idea. Para poder progresar en lo futbolístico, los jugadores no consolidados tienen que ir a torneos internacionales con esa obligación (de ganar), sólo así tendremos más jugadores como (Andrés) Guardado, (Héctor) Moreno y (Rafael) Márquez".



El colombiano dijo que él será encargado de dirigir al equipo de Confederaciones, y que otro entrenador será el encargado del equipo de Copa de Oro. Afirmó que presentó un candidato a los dirigentes de la federación mexicana.



"Hoy la federación tiene una propuesta por escrito, presentamos dos cuerpos técnicos conformados por el nuestro y los otros de las selecciones (menores). Lo que vamos a hacer es mezclarlos", agregó el colombiano sin entrar en más detalles.