Los Indios serán anfitriones de Juego de Estrellas de 2019

CLEVELAND (AP )

Los Indios regresaron el año pasado a la Serie Mundial por primera vez desde 1997. Y ahora están a punto de rememorar otro capítulo de su pasado.



Cleveland será el anfitrión del Juego de Estrellas de Grandes Ligas en 2019, dijo el jueves una persona familiarizada con la decisión a The Associated Press.



El equipo realizará una conferencia de prensa el viernes en el Progressive Field para anunciar formalmente el evento, que se realizó por última vez en Cleveland en 1997. La fuente habló bajo condición de anonimato porque el anuncio todavía no había sido hecho.



Ser anfitrión del partido de exhibición de mitad de temporada es otro aliciente para los Indios, que en la campaña pasada ganaron su primer banderín de la Liga Americana desde 1997 e hicieron sufrir a los Cachorros de Chicago durante siete partidos antes de perder la Serie Mundial.