"Sótano" condena al América

La palabra “sotanero” es de mal augurio para el América. Cada vez que las Águilas pisan el fondo de su grupo (cuando se clasificaban así) o de plano, el último lugar general, no logran dar la vuelta olímpica en ese torneo.



En el inicio del Clausura 2017, los pupilos de Ricardo La Volpe tienen dos partidos disputados en tres jornadas (debido a que el inaugural con Chiapas se pospuso), pero en el par de cotejos no han conseguido sumar unidades en su casillero.



Por lo que al término de la tercera fecha del certamen, los amarillos están en el sitio 18 y ahora tendrán que cargar con esa maldición numérica a cuestas durante los 14 duelos que les restan.



AMBRIZ NO PUDO.



La vez más reciente que el América fue el peor de los participantes de la Liga MX, sucedió en el comienzo de Apertura 2015, pues en la jornada uno cayeron 4-2 ante el Puebla y en la dos, 3-1 con los rojinegros del Atlas.



El vuelo esa temporada llevó a las Águilas hasta la semifinal, pero cayeron 4-3 en el global con los Pumas.



En el Apertura 2008 sucedió algo parecido. Sólo que en esta ocasión, los entonces dirigidos por Ramón Díaz tocaron el sótano de su grupo en la fecha siete, luego salieron de él en la ocho, pero una semana después regresaron a él y no lo abandonarían jamás. Por obvias razones, los azulcremas se quedaron sin Liguilla ese semestre del año.



Seis meses antes (Clausura 2008) la historia fue mucho peor. América se fue hasta lo más hondo de la tabla de su grupo en la jornada 8 y no salió de allí, pues terminó en ese lugar y en el 12 de la clasificación general y por segundo torneo seguido se quedó sin clasificar a las finales.



SE QUEDA CORTO.



Para el Apertura 2010 también tuvo un efímero paso por el sótano. Esta fue en la jornada 1, cuando cayeron 3-0 con Pachuca, sin embargo, en aquella ocasión, sí entró a la Liguilla, pero cayó en semifinales con Santos.



Seis meses después (Clausura 2011), también arrancó como uno de los peores del torneo y se fue al fondo del Grupo B, pero en la general se mantuvo en el lugar 16. En ese certamen las Águilas llegaron a cuartos de final y fueron eliminadas por Monarcas Morelia.



Nadie gana



Nunca un equipo que ha estado en el último lugar general en las primeras fechas del torneo ha logrado coronarse.