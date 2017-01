La justicia va tras "Cabrito" Arellano

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ya se giró una orden de localización y aprehensión contra Jesús Arellano, ex jugador de Chivas del Guadalajara y Rayados del Monterrey, luego de que no se presentara el martes a una comparecencia en un juzgado de Nuevo León.



El tres veces mundialista con la Selección de México fue denunciado por abuso sexual de una de sus sobrinas hace un par de semanas, y ya se iniciaron las acciones legales.



Según trascendió, Arellano salió del estado de Nuevo León y se desconoce si está en el país, ya que ha perdido contacto con amistades y amigos.



Es más, el ex futbolista promovió un juicio de amparo contra su detención tras conocer la denuncia.



La demanda de amparo fue aceptada en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, con sede en Monterrey, y le fue asignado el número 38/2017.



El viernes se publicó que el ex futbolista de Rayados había sido denunciado ante el Ministerio Público por el delito de violación.



Arellano Alcocer busca la protección de la justicia federal contra el Juez de Control en el estado en turno, quien sería el encargado de girar la orden de aprehensión en caso de que ésta sea solicitada por la Fiscalía que integra la carpeta de investigación.



La audiencia constitucional para resolver si se le concede o no el amparo en definitiva fue programada para el 23 de febrero.