Xolos le gana a Pachuca en el Estadio Caliente

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Xoloitzcuintles vuelven a la acción en casa este viernes cuando se juegue el duelo ante el Pachuca CF (19:00 horas, Pacífico), correspondiente a la Fecha 7 de la LIGA MX-Apertura 2017, en la cual los Canes Aztecas buscarán sumar los tres puntos y de esa forma enracharse en el primer tercio del certamen.





Lo más relevante del primer tiempo



1" ¡Rueda el balón en el caliente!

Xolos recibe a los Tuzos del Pachuca



4" ¡Víctor Malcorra prueba la puntería!

El argentino cobra tiro libre y quiere sorprender, pero él es el sorprendido pues el esférico se va muy desviado.



12" Expulsión para Víctor Guzmán por una dura entrada sobre Damián Pérez



17" Definitivamente los Tuzos tendrán que hacer movimientos si no quieren salir mordidos de la Frontera



Tijuana intentará aprovechar la ventaja numérica, sin embargo lso Tuzos parece no sufriri tanto, hasta ahora.



25"Damián Pérez obstruye a Emmanuel García y lo deja maltrecho



El silbante Orozco no duda y lo pinta de amarillo; los Xolos comienzan a meter de más la fuerza.



42" ¡Goooooooooooooooooooooooooool de Xolos!

Gustavo Bou anota el primero ante Pachuca



45" Se acabó la primera, pero muy intensa parte de este encuentro.

Al silbante manda a descansar a todos al vestidor.



Lo más relevante del segundo tiempo



46" ¡Regresa la emoción al campo del Estadio Caliente!



Los Xolos de Tijuana tienen la ventaja; Pachuca deberá despertar si no quiere llevarse más sorpresas y mordidas dolorosas.



63" ¡Gooool de Pachuca! por conducto de José Martínez



75"Luego del gol de Martínez, los Xolos se calentaron y empiezan a meter la pierna con fuerza.



Al parecer el gol del empate le ardió a los de la Frontera, pues tratan de detener a los Tuzos a base de patadas.



86"¡Gooooooooooooooooooooooooooooooool de Xolos!

Damián Marcelo Musto con una chilena anota el segundo para Tijuana



93"Se acabó el encuentro, los Xolos ladran y fuerte

El golazo de Musto fue la gran diferencia. Una chilena cerró una noche perfecta para los de la Frontera.