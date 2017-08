Presenta Xolos a Juan Iturbe

TIJUANA, Baja California(GH)

Xolos realizó la presentación oficial de Juan Iturbe Arévalos, con esta nueva contratación los rojinegros buscan complementar el equipo y estar en los primeros planos de la Liga MX, la cual fue encabezada por Juan Ignacio Palou, director general deportivo del club.



“Estamos muy contentos, y seguramente nos va a dar más muchas satisfacciones porque jugadores no solamente con buenas condiciones, sino buenos seres humanos con un mismo fin y buscar los lugares más altos para nosotros, para la institución”, indicó Juan Ignacio Palou.



También aunque el arranque de los Xolos no ha sido el esperado, comentó que fue solo en el inicio, pero que es algo que apenas está comenzando.



“Es uno más que se suma al plantel recién empieza esto, realmente tuvimos un inicio no muy bueno, normal pero realmente hablar de lo que está sucediendo en el equipo, me parece que ahora es presentar a Juan ante ustedes los medios, ya tiene su visa de trabajo, ya llegó el certificado de transferencia internacional, ya está en posibilidades en cuanto en técnico y el entrenador decidan qué hacer con él”.



Si habría más contrataciones como el que se escucha del ecuatoriano Miler Bolaños no profundizo en el tema.



“Estamos contentos por recibir a Juan Iturbe, el límite todavía es hasta el 5 de septiembre, no te puedo decir”.



A Juan Iturbe Arévalos, le apodan el “Turbo” y es un futbolista argentino nacionalizado paraguayo, portará el número 20 de la camiseta rojinegra, declaró que se encuentra preparado para estar en la jauría.



“Mañana no sé si jugaré, pero ya estoy disponible, Tijuana es un club de buen nivel, eso también influyó muchísimo no lo veo como un retroceso sino un futuro para mí”.



También expuso que estar para él esto es un aprendizaje, y que se tendrá que adaptar a la cancha sintética y a lo que el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet le indique.



“Uno siempre aprende creo que viniendo aquí también va ir aprendiendo, al juego que ‘Chacho’ me dirá, y adaptarme al campo sintético, me siento bien”, concluyó.



Tome nota

Fecha de nacimiento: 4 de junio 1993

Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Nacionalidad: Paraguayo

Posición: Medio ofensivo

Edad: 24 años

Estatura: 1.71 metros

Peso: 76 kilos