Villa es convocado por España por primera vez desde 2014

MADRID(AP )

David Villa fue convocado por la selección de España por primera vez desde la Copa del Mundo de 2014.El delantero de 35 años del New York City FC fue incluido en la lista de 26 jugadores que presentó el viernes el técnico Julen Lopetegui para los partidos contra Italia y Liechtenstein por las eliminatorias mundialistas.Villa es el máximo goleador de la MLS estadounidense con 19 dianas, y fue elegido como el jugador más valioso de esa liga la temporada pasada.Villa es el goleador histórico de la selección española, con 59 tantos, pero no fue convocado después de la eliminación de España en la fase de grupos del Mundial de Brasil.El ex ariete del Barcelona ocupa el puesto que quedó vacante por la ausencia de Diego Costa, quien no ha jugado esta temporada con Chelsea y está en Brasil mientras libra una lucha de poder con el club inglés.