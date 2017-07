Margarito vs Jones en Chihuahua el 2 de septiembre

TIJUANA, Baja California(GH)

El doble ex campeón mundial tijuanense, Antonio Margarito, volverá al ring el 2 de septiembre, enfrentando una prueba de gran exigencia y buscando establecer que tiene el nivel y las facultades para volver a disputar un campeonato del mundo.



El “Tornado de Tijuana” Margarito (40-8-0, 27 ko’s) se enfrentará al fuerte estadounidense Carson Jones (40-11-3, 30 ko’s) el sábado 2 del mes patrio, en el Gimnasio “Manuel Bernardo Aguirre” de la ciudad de Chihuahua, encabezando una atractiva función de Zanfer gracias al apoyo del Municipio de Chihuahua y será transmitida por la Casa del Boxeo, Azteca 7.



Choque de fajadores



Margarito puso fin a más de cuatro años de inactividad en marzo de 2016, superando por decisión a Jorge Páez Jr. , en la Arena Ciudad de México Cinco meses después en Rosarito, Baja California superó por decisión mayoritaria a Ramón “Inocente” Álvarez ambos emocionantes combates.



El sábado 2 de septiembre pondrá fin a una inactividad de un año, cuando se mida a un peleador con gran lona recorrida y fogueo internacional como Carson Jones, para quien no es nuevo causar sorpresas.



Jones empezó a llamar la atención desde muy temprano en su carrera, cuando subió al ring con marca de 4 peleas y 1 empate, y derrotó al entonces sólido prospecto Donovan Castañeda, que llevaba 8-2-0. Y en su siguiente combate, superó a Verdell Smith, que en su récord aparecían 46 victorias.



En este caso, Jones será un peligroso “calador” para Antonio Margarito, y en plan de calador, ha logrado triunfos importantes. En julio de 2006 le quitó el invicto a Justin Flanagan. En enero de 2008 venció a José Adelaydo González, que iba 11-1-0. En mayo de 2009 noqueó a Michi Muñoz (21-2-0) por el Campeonato Continental de las Américas CMB. En diciembre de 2009 le quitó el invicto a Tyrone Brunson (21-0-1). En abril de 2010 venció al clasificado mundial Jason LeHoullier (21-2-1). En mayo de 2011 noqueó a Michael Clark por el campeonato Welter de Estados Unidos y en septiembre de ese mismo año puso fuera de combate a Said Quali (28-3-0), y cerró ese año venciendo a Ricardo Williams (19-2-0).



Viajó a Inglaterra para enfrentar a Kell Brook y perdió por controversial decisión mayoritaria. Y en su siguiente combate, también en el Reino Unido, empató con Dean Byrne.



Más recientemente, en 2015, noqueó en un round a Brian Rose, en el Reino Unido otra vez, para convertirse en campeón Internacional Superwelter CMB, aunque perdió por decisión una revancha directa.



Desde entonces ha peleado en tres ocasiones, y ha ligado tres victorias. Noqueó a Mikel Williams y Starr Johnson, y en su más reciente pelea, en noviembre de 2016 en Londres, noqueó en seis asaltos al hasta entonces invicto Ben Hall (9-0-1) para proclamarse campeón Internacional Plata Superwelter CMB.



Con estos antecedentes, Carson Jones representa una seria amenaza para Margarito, quien ha aceptado esta contienda para demostrar que está listo para los mejores Superwelters del mundo.



Chihuahua sin duda sabrá recibir esta gran función como la del 29 de abril pasado con Omar Chávez vs Ramón Alvarez donde el Gimnasio MBA lució hasta el topo con 12 mil personas.





MARGARITO VS JONES



40-8-0 Récord 40-11-3

27 Nocauts 30

49 Peleas 56

297 Rounds 295

39 Edad 30

1.80 mts Estatura 1.78 mts

1.85 mts Alcance 1.83 mts