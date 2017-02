Xolos sigue con dinamita

TIJUANA, Baja California(GH)

Con la victoria de 2-0, Xolos se convirtió en el verdugo de la racha de 17 juegos invictos de Rayados de Monterrey, además de ser el superlíder de la Liga MX.El duelo correspondió a la jornada 8 del torneo Clausura 2017 y se disputó en el Estadio Caliente, Víctor Malcorra fue autor de un gol y dio un pase decisivo.Los regios no perdían un juego desde el 24 de septiembre del 2016 cuando Atlas los superó 3-1 en la cancha del Estadio Jalisco en la fecha once del Apertura 2016.Los canes aztecas se mantienen como la mejor ofensiva con 18 goles a favor y se ven favorecidos por el criterio de la diferencia de goles con Toluca para hacerse del primer sitio de la clasificación.El primer tanto llegó a los 17 minutos, Avilés Hurtado le dio tiempo a Víctor Malcorra para posicionarse y mandar un centro en los linderos del área grande que remató Juan Martín Lucero.En el segundo tiempo, Jesús Molina le cometió falta a Avilés Hurtado a las afueras de la media luna y a los 64, Víctor Malcorra venció con su zurda a la barrera y a Hugo González para marcar el 2-0.“Trabajamos para corregir errores, hoy desde arriba con Lucero, Milton y Avilés que estaban en punta hicieron un gran trabajo, apretaron (la salida), también los volantes y los defensas ven reducido el trabajo”, aseveró el ‘Piojo’ Herrera.“De locales tenemos que hacernos respetar, como lo hemos hecho a lo largo del torneo. Todos han hecho un gran trabajo, fue un partido redondo, los cambios extraordinarios, la actitud, hoy no puedes hablar más que cosas buenas del plantel”, aseveró sobre el funcionamiento del grupo.Herrera minimizó que Tijuana tenga la ofensiva más poderosa del torneo con 18 goles, pues prefiere un equipo más equilibrado.“Contento porque el equipo meta goles y que no recibamos.“Él (Mohamed) quiso sorprender con su parado, y salió sorprendido con el nuestro, todo el tiempo en la cancha estuvimos mejor”.2-0Goles: Tijuana: Juan Martín Lucero, (17’), Víctor Malcorra (64’)Árbitro: Jorge Antonio Pérez DuránPróximos partidos: Xolos recibe a Pachuca, Monterrey recibe a QuerétaroEstadio CalienteASISTENCIA:26 mil 733 aficionados