Atletas se retiran de carreras para evadir análisis: Rusia

MOSCÚ, Rusia(AP)

La federación rusa de pista y campo dijo que investiga a varios de sus atletas que al parecer se retiraron de una competencia para evadir los controles antidopaje.



La federación dijo el miércoles que “confirmó que hubo un abandono masivo de atletas debido a posibles controles de dopaje en uno de los eventos del ARAF Winter Tour”.



Los resultados oficiales de la competencia en Orenburg muestran que cinco atletas que se registraron para carreras no participaron.



Una carrera de mujeres quedó con solamente tres finalistas.



No estaba claro de inmediato si algún otro deportista se retiró previamente y no quedó registrado en los resultados.



Rusia está suspendida actualmente de todas las competencias internacionales de atletismo debido a dopaje masivo patrocinado por el estado.



Desde que la agencia británica antidopaje comenzó a recoger muestras en Rusia el año pasado, ha reportado a varios atletas que trataron de evadir los exámenes retirándose de competencias, proveyendo muestras falsas o simplemente escapando.