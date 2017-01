Williams y Lucic-Baroni se citan en las semis de Australia

MELBOURNE, Australia (AP)

Serena Williams avanzó a su décima semifinal consecutiva de Grand Slam y sigue a la caza del récord de 23 títulos en las grandes citas al vencer 6-2, 6-3 a Johanna Konta en el Abierto de Australia.Su adversaria en las semifinales, Mirjana Lucic-Baroni, quien doblegó 6-4, 3-6, 6-4 a la quinta preclasificada Karolina Pliskova, tuvo que esperar mucho más tiempo para volver a esta instancia en un Slam — casi 18 años.“Los treinta son los nuevos diez”, dijo Williams tras su victoria.“Pase lo que pase, alguien de 34 o mayor estará en la final”.En el cuadro masculino, Rafael Nadal , de 30 años, se impuso al tercer cabeza de serie, Milos Raonic, por 6-4, 7-6(7) y 6-4 para sumarse en semifinales a Roger Federer, de 35 años, y Stan Wawrinka, de 31.Es la primera vez desde el Roland Garros de 1968 que tres hombres de treinta años o más llegan a semifinales de un Grand Slam. Nadal se enfrentará con Grigor Dimitrov, que venció a David Goffin por 6-3, 6-2 o 6-4.Las veteranas también tuvieron buenos resultados en la competición femenina.Es la segunda oportunidad en los últimos dos años que tres mujeres treintañeras alcanzan las semifinales de un grande: Venus Williams (36), Serena Williams (35) y Lucic-Baroni (34).Serena también alcanzó las semifinales del US Open de 2015, junto a las treintañeras italianas Flavia Pennetta y Roberta Vinci.La estadounidense Williams se vio exigida por Konta en el segundo cuando la novena cabeza de serie británica logró un quiebre de saque para adelantarse 2-1.Pero la número dos del mundo respondió con un rompimiento de servicio en el que no cedió un solo punto para igualar 3-3, levantó otra bola de quiebre en su siguiente oportunidad con el saque y procedió a liquidar el partido.Williams sirvió con 10 aces, pero su efectividad con el primer saque fue de apenas 45%.“Erré bastante hoy. Me frustró un poco”, comentó Williams sobre su saque.Lucic-Baroni alcanzó las semifinales de Wimbledon en 1999, cuando tenía 17 años de edad.Pero su trayectoria se vio frenada, dejó el tenis completamente y no volvió a disputar un partido de Grand Slam hasta 2010.“Esto es una locura. No puedo creer que otra vez estoy en unas semifinales”, dijo Lucic-Baroni con la voz entrecortada y llorando en la Rod Laver Arena.“Estoy en algo de shock ahora mismo”.La última vez que llegó tan lejos, Lucic-Baroni también enfrentó en semifinales a una rival campeona de 22 grandes: Steffi Graf.La victoriosa de ese partido fue Graf, pero la alemana no pudo atrapar su 23er cetro al caer ante Lindsay Davenport.En su momento, Lucic-Baroni tuvo la etiqueta de prodigio y con el mismo potencial que las hermanas Williams.Ganó el primer torneo que disputó como una quinceañera en 1997, y unos meses después se consagraba campeona de dobles en el Abierto de Australia de 1998, junto a Martina HingisTras su marcha a las semis de Wimbledon el año siguiente, sin embargo, una serie de problemas personales y financieros descarrilaron su carrera.“Algún día contaré una larga historia sobre las cosas que me han pasado”, señaló la actual número 79 del mundo.Pese a sus dificultades, Lucic-Baroni dijo que nunca perdió la confianza en que podía competir al máximo nivel. Nadal , que ha retrocedido al número 9 en la clasificación mundial, también creía que podía regresar a otra semifinal pese a haber sufrido lesiones y falta de confianza en los últimos años.La última vez que alcanzó esa fase fue en el Roland Garros de 2014, donde ganó su 14to título de un Grand Slam.La victoria sobre Raonic fue la 50ma de Nadal en Melbourne Park, donde ganó el título en 2009 y perdió la final en 2012 y 2014.El español salvó seis puntos de set en el segundo set, incluidos dos en el tiebreak de 13 minutos.Raonic, que vio empeorar su lesión en el abductor durante el partido, había ganado a Nadal en su último encuentro hace dos semanas en Brisbane.“Incluso cuando ganaba mucho tenía dudas, puedes imaginar que tenía más cuando estuve lesionado”, comentó Nadal “Creo que he tenido una gran carrera, pero al mismo tiempo tuve muchos momentos duros. Eso me hace disfrutar incluso más los buenos momentos que estoy teniendo hoy”.