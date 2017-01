Por fin entregan premio nacional

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La entrega a destiempo del Premio Nacional de Deportes 2016 valió la pena para los galardonados.Aunque dos años consecutivos la condecoración se ha otorgado al año siguiente del correspondiente, los premiados se siguen sintiendo honrados de recibir la distinción.“Hace dos años no estuvo el Presidente ( Enrique Peña Nieto ), sí vale la pena un poco para que esté el Presidente otorgándotelo, para mí en lo personal no hay ningún problema, yo creo que lo importante de este Premio, el convivir con el Presidente”, comentó el doble medallista olímpico Germán Sánchez.La triple medallista olímpica, María del Rosario Espinoza, siempre tuvo la certeza de que recibiría el Premio por parte de EPN.“De alguna u otra manera sabía que se iba a entregar, para mí lo importante fue cuando se dio los nombres de los atletas que fuimos los ganadores y sabía que iba a llegar, la entrega del 2015 se dio en el 2016 y por eso ahora no tenía esa premura o incertidumbre de por qué no nos han entregado porque ya había un antecedente”.Para Misael Rodríguez, bronce en Río 2016, es un galardón especial, que aunque estaba de campamento, vino desde Chihuahua para la ceremonia.“Aunque me llegara un año después yo iba a estar muy contento, es un reconocimiento que no se entrega a cualquier persona de manos del Presidente, eso me llena más de orgullo porque formo parte de las Fuerzas Armadas de la Secretaría de Marina”.En el 2014, el Jefe del Ejecutivo no estuvo en la ceremonia y fue el entonces secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet , quien hizo la entrega en el Patio Central de sus oficinas y el Premio del 2015 fue entregado en enero de 2016.Durante el acto, el presidente Enrique Peña Nieto solo se comprometió a seguir respaldando al deporte de México, pero sin detallar cifras o apoyos específicos en la materia.Alfredo Castillo, director de la Conade, reiteró que el deporte camina con unidad y aseguró que en 2017 y 2018 serán buenos años para el deporte mexicano, pero tampoco precisó apoyos o presupuestos.A ninguno de los galardonados le importó el hecho de que el premio, que originalmente se entregaría el pasado 20 de diciembre, finalmente tuvo su ceremonia hasta ayer.Deporte No ProfesionalMaría Espinoza TaekwondoIsmael Hernández PentatletaMisael Rodríguez BoxeadorGuadalupe González MarchistaGermán Sánchez ClavadosHilario Ávila EntrenadorNubia Segundo Juez-ÁrbitroDeporte ProfesionalRoberto Osuna BeisbolistaDeporte ParalímpicoEdgar Navarro AtletismoLenia Ruvalcaba JudoRebeca Valenzuela Impulso de BalaLuis Zepeda Impulso de Bala, disco y jabalinaMérito DeportivoVíctor Espinoza JineteCristina Hoffman Tenis de Mesa ParalímnpicaTeresa Ramírez Natación