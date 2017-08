Las Águilas buscan recuperar la inercia ganadora ante Monarcas

(Tomada de la Red)

Siete partidos han pasado desde que Monarcas le ganó por última vez a las Águilas del América y el próximo sábado el equipo michoacano recibe de nueva cuenta al conjunto capitalino en una edición más del denominado “Clásico de las Televisoras”.Fue en el Clausura 2014, el 14 de febrero, cuando con un gol de Christian “Recodo” Valdéz, el conjunto moreliano se impuso al América que en ese entonces era comandado por Antonio Mohamed, quien ahora tiene a los Rayados de Monterrey en el liderato del torneo.Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces, América ocupa el segundo peldaño de la tabla general con 13 unidades, resultado de cuatro triunfos, un empate y una derrota con la que iniciaron el torneo ante Querétaro, mientras que Monarcas está situado en el lugar 14 de la general, tras tres empates, dos derrotas y una victoria que consiguió a mitad de semana de visita a los Pumas, triunfo que causó el cese del técnico Universitario.Las dos anotaciones de Monarcas fueron una por conducto de Raúl Ruidíaz, quien el torneo pasado le marcó tres goles a Pumas en el Morelos y la segunda de Sebastián Vegas, quien puso el 2-1 definitivo.Mientras que América no logró imponerse a los Tigres a mitad de semana, pero logró mantenerse en el subliderato.El conjunto Universitario se mostró sólido en la ofensiva y no permitió a los del Miguel Herrera hacer un gran partido, ya que en dos ocasiones se puso al frente y cuando parecía dominar de forma definitiva el marcador, Alejandro Díaz, quien entró de cambio minutos antes, anotó el gol de la igualada con el que las Águilas rescataron un punto.América es el favorito de las apuestas deportivas para llevarse el triunfo, ya que se paga +125 por la victoria de los capitalinos, mientras que si ganan los locales se paga +175. El empate da +230.Los momios indican que si América se pone adelante antes del medio tiempo en el marcador y gana el partido, se paga +275, si gana Monarcas se da +2800 y si el partido termina empatado se da +1400. Oddsshark también señala que se da -125 por el over de 2.5 goles, mientras que el under paga +100.Pronóstico: Monarcas 1-2 América