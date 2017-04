De la mano de Rafael Benítez, Newcastle asciende a la Premier

NEWCASTLE, Inglaterra(AP )

Después de una temporada en la segunda división, Newcastle United certificó este lunes su regreso a la Liga Premier tras vencer 4-1 a Preston North End.



Bajo la conducción del español Rafael Benítez, el ex técnico de Liverpool que ganó la Liga de Campeones durante su ciclo en Anfield, Newcastle arrasó durante buena temporada hasta que dos derrotas y un empate en sus últimos tres partidos despertaron el nerviosismo de los hinchas del club del Noreste.



Uno de los clubes más populares del futbol inglés, habitualmente atrayendo más de 50 mil espectadores para sus partidos de local, Newcastle selló el ascenso con dos fechas de anticipación.



Como campeón del torneo de segunda división, Brighton aseguró el ascenso hace una semana y aventaja por cuatro puntos a Newcastle.



Benítez no pudo evitar el descenso de Newcastle la pasada temporada tras ser designado con 10 fechas por disputar, pero decidió no recurrir a una cláusula en su contrato de tres que le permitía si el equipo perdía la categoría.



El ex timonel del Real Madrid y Napoli, luego de reuniones con el dueño Mike Ashley y el director deportivo Lee Charnley, anunció que se quedaba y su decisión resultó acertada.



Pese a vender al volante holandés Gini Wijnaldum a Liverpool tras el descenso, Benítez atinó en el mercado de pases.



Las adquisiciones del delantero Dwight Gayle de Crystal Palace y el extremo escocés Matt Ritchie de Bournemouth rindieron dividendos, con Gayle como autor de 22 goles y Ritchie con 12.