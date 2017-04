Barcelona, amplio favorito para seguir de líder en España

(Tomada de la Red)

Barcelona se adjudicó el liderato de la liga española luego de vencer 3-2 de visita al Real Madrid.El equipo de Luis Enrique tiene 75 puntos, la misma cantidad que su acérrimo rival, pero con mejor diferencia de goles, aunque cabe recalcar que el Madrid tiene un partido pendiente.Aun así, los blaugrana tienen todo a su favor para imponerse a media semana en su partido de la liga y seguir en la primera posición.Los culés reciben en el Camp Nou al Osasuna, el rival, en papel, más débil de todo el campeonato pues se ubica en la última posición con apenas 18 puntos.Después de un bache tanto en la liga como en Champions League, el Barcelona parece recuperar ritmo pues antes de derrotar al Real Madrid hizo lo propio con la Real Sociedad y también por 3-2.Osasuna llega en calidad de víctima al Camp Nou, pero con la esperanza de siquiera sacar un punto para mantener esperanzas de salvarse del descenso.Los antecedentes no son favorables pues de los últimos cinco enfrentamientos ante Barcelona perdieron todos y el más reciente por 0-3. Oddsshark indica que la victoria del Barcelona es por mucho el escenario más favorable al ofrecer -5000, mientras que el empate da +2200 y el triunfo de Osasuna, +4000.En caso de que los culés ganen, pero permitan por lo menos un gol en contra, se ofrece +150, pero si vencen y mantienen en cero su portería se da -188.Un empate con goles otorga +2800 y +3300 si es a cero. Las apuestas deportivas también indican que una victoria de Barcelona por un gol paga +850, por dos +500 y por tres, así como en su última victoria ante Osasuna, +375.Los momios también dicen que el over de 2.5 goles paga -1000 y el under, +600.PRONÓSTICO: Barcelona 3-0 Osasuna