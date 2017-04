Ex campeón mundial Gollob en coma inducido tras accidente

VARSOVIA, Polonia(AP )

El motociclista Tomasz Gollob, el campeón mundial de circuito 2010, se encuentra en coma inducido después de sufrir una lesión de columna vertebral en un accidente mientras entrenaba en Polonia, informó un médico el lunes.



Cezary Rybacki, del hospital en Bydgoszcz, ciudad natal de Gollob en el norte de Polonia, indicó que el piloto fue sometido a una cirugía el domingo. Agregó que Gollob recibe ayuda de un respirador artificial y su condición es seria, pero estable.



Rybacki subrayó que la vida de Gollob no está en peligro pero que es necesario ser "muy cuidadosos" sobre el diagnóstico y si el motociclista recuperará la sensibilidad en sus piernas.



Marek Harat, el cirujano que realizó la operación a Gollob, dijo el domingo que el ex campeón de 46 años, no tenía sensibilidad del pecho hacia abajo antes de la cirugía.



Gollob entrenaba para un campeonato nacional de motocross al momento del accidente.