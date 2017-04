Ibrahimovic afirma que volverá 'aún más fuerte' tras lesión

MANCHESTER, Inglaterra(AP )

Zlatan Ibrahimovic está seguro que su ilustre carrera no terminará por la seria lesión de rodilla que interrumpió una buena primera temporada con el Manchester United.



El club informó que el delantero sueco sufrió una "lesión importante de los ligamentos de la rodilla" la semana pasada en el partido contra Anderlecht por los cuartos de final de la Liga Europa. El United no otorgó un plazo para su recuperación.



Después de unirse al equipo de Liga Premier proveniente del Paris Saint-Germain, el delantero de 35 años ha sido una revelación para el club en su primera campaña en Inglaterra, anotando 28 goles en total.



Pero su contrato por un año en Old Trafford vence al final de la temporada, lo que aumenta las dudas de que Ibrahimovic podría haber jugado su último partido con Manchester United.



Pero a través de Instagram, el sueco aseguró que "regresaré aún más fuerte".



Ibrahimovic posteó: "Todos saben que me lesioné, por lo que estaré alejado del futbol por un rato. Pasaré por esto como cualquier otra cosa y volveré incluso más fuerte".