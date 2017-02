Marcador adverso para Tijuana frente a Monterrey

TIJUANA, Baja California(GH)

La categoría sub 20 de Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, finalizó con el marcador en contra por la mínima diferencia ante su similar del Club Monterrey en el duelo correspondiente a la Fecha 8 del Clausura 2017- LIGA MX disputado este viernes en el Estadio Caliente.



Ángel López convirtió en el minuto 73 la única anotación del encuentro con la que los Rayados se llevaron los tres puntos.



El conjunto rojinegro comenzó generando jugadas de peligro. La primera de ellas al 24’ cuando Amando Moreno desbordó por la banda izquierda y sacó un disparo que terminó en manos del arquero Luis Cárdenas. Minutos más tarde, el mismo Moreno llegó hasta la línea de meta pero su tiro salió desviado.



Los regiomontanos llegaron a la portería defendida por Dilan Nicoletti al 32’, Ángel López convirtió una anotación que el árbitro anuló por posición adelantada.



En el arranque del segundo tiempo (48’), Moreno tuvo una tercera opción para convertir, pero su disparo se fue desviado del arco. Al 70’ los Xoloitzcuintles llegaron nuevamente al área rival por conducto de Luis Chávez, quien no pudo rematar frente al portero.



Al 73’, tras una jugada colectiva, Ángel López llegó hasta la portería de los Canes Aztecas y definió con un tiro que terminó en el fondo del arco, otorgando el triunfo a los visitantes.



El próximo partido del Club Tijuana será el próximo viernes 3 de marzo ante el Pachuca CF en la novena jornada de la división sub 20, el cual se disputará en el Estadio Caliente.