La Volpe es un "cuidachambas": Isaac Terrazas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Parece que a Ricardo La Volpe se le ha agotado el discurso al frente del América, eso opina un ex americanista que lleva muy dentro de sí los colores: Isaac Terrazas. Para el defensor y mundialista en Francia 1998, el argentino es “un cuidachambas”, un “irrespetuoso” que sigue viviendo de un título que ganó “hace 500 años”.



“No, no es fácil estar en el América. Él estuvo cinco fechas hace algunos añitos… y ya ven como le fue”, recuerda el capitalino, quien fue parte de ese equipo dirigido por La Volpe en el Invierno 1996, que sufrió como colofón una goliza de parte del Guadalajara (5-0), que propició su salida. En ese tiempo, recuerda Terrazas, “quería golpear a Cuauhtémoc (Blanco), a (Germán) Villa, a (Raúl Rodrigo) Larita y a mí. Quería aprovecharse de los novatos, pero no pudo y así le fue… El tiempo, el tiempo”.



Isaac Terrazas, férreo defensa lateral, central o hasta contención, jugó en las Águilas por 10 años, para después irse a Irapuato y a Veracruz, donde terminó su carrera en 2005, pero siempre manteniendo el amor a sus colores primarios.



Han paso muchos años ya de su adiós, pero sigue siendo americanista , “no como otros”.



“(Ricardo La Volpe) es un gran entrenador —reitera—, pero es un cuidachambas, es irrespetuoso con todos, nadie sabe más que él. Le falta el respeto a los jugadores, a los periodistas los calla, quiere direccionar todo. No, no, no”.



Eso de “cuidachambas”, lo explica... “estaba en Chivas y decía que el Guadalajara era el mejor equipo de México, y ahora dice que el América es el mejor. Habla y habla, versea mucho y no gana nada, yo sí lo conozco”.



Más allá de la animadversión que tiene por La Volpe, Terrazas aclara, “ojo, el América es la mejor institución en México, pero esa persona que lo dirige es nefasta”.



Termina con una frase contundente: “Deseo que América sea campeón, pero con él, ojalá no….”