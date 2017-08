UFC: Jones enfrenta sanciones por violación de dopaje

LAS VEGAS(AP )

Jon Jones necesitará una muy buena explicación por su más reciente tropiezo en una turbulenta carrera en las artes marciales mixtas.



Jones podría enfrentar una suspensión de varios años después de que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA por sus iniciales en inglés) notificó al campeón semicompleto de la UFC de una potencial violación a la política antidopaje de la empresa.



El presidente de la UFC, Dana White, dijo el miércoles que es posible que la promotora no sepa durante varias semanas si se confirman los resultados de la muestra después de un análisis a la prueba de respaldo. Cualquier potencial sanción deberá esperar hasta que termine el proceso de arbitraje que se le otorga a todos los peleadores.



Pero a menos que surja una extraordinaria razón para el fallo más reciente a una prueba antidopaje por parte de Jones, el hombre que es considerado como el máximo exponente libra por libra en las artes marciales mixtas, enfrenta otra prolongada ausencia durante sus años de mayor rendimiento.



“En este momento, ¿a quién le importa lo que yo crea? Él se ha hecho suficiente daño”, dijo White, quien promueve el combate de boxeo entre Conor McGregor y Floyd Mayweather de este fin de semana.



“Su papá lo dijo: Jon es su peor enemigo”, añadió White. “Vaya que es cierto. Pero esto no ha terminado. Debe pasar por el proceso. Tal vez pasó algo raro para que tenga esto en su organismo, no lo sé”.



Jones fue suspendido de manera provisional por la USADA, que administra las políticas antidrogas de la UFC. La Comisión Atlética del Estado de California también tiene jurisdicción sobre Jones, quien recuperó su campeonato semicompleto el 29 de julio al noquear en el tercer round a Daniel Cormier durante la función UFC 214 realizada en Anaheim. Resultó positivo en una muestra recolectada un día antes de la pelea.



“En caso de que se ratifique y termine con una suspensión de dos o tres años, es posiblemente el fin de su carrera”, lamentó White.



Bajo las reglas de privacidad, la USADA no revelará la sustancia a la que arrojó positivo, a menos que el peleador la divulgue.



El agente de Jones, Malki Kawa, se presentó el miércoles en el podcast “The MMA Hour” y afirmó que el pelador resultó positivo a turinabol, un esteroide anabólico.



Kawa añadió que Jones pasó dos controles previos en julio y que el peleador se pregunta si tomó un suplemento nutricional defectuoso en las semanas previas a la pelea.