Froome entre los grandes

Marsella, Francia()

Chris Froome está a un paso de sumarse a las más grandes leyendas del Tour de Francia.



Tras asegurar su cuarta corona del Tour con un extraordinario desempeño bajo el calor y la presión de una penúltima etapa contrarreloj en Marsella, el ciclista británico necesita sólo otro título para alcanzar al selecto grupo que tiene cinco.



Su margen de triunfo, de 54 segundos sobre el colombiano Rigoberto Urán antes de la última etapa ceremonial del domingo, es el más pequeño entre los tres títulos anteriores de Froome en 2013, 2015 y 2016. Esta será la primera vez que gana el Tour por menos de un minuto.



Durante tres semanas, Froome protagonizó menos de sus famosas embestidas en las montañas. Incluso se quedó sin piernas y perdió temporalmente la camiseta amarilla en los Pirineos. No ganó ni una de las 20 etapas antes de la última de hoy, tradicionalmente un paseo hasta París en el que sólo los sprinters se esfuerzan al final para competir por el honor de ser el primero en cruzar la meta en los Campos Elíseos.



Pero un Froome al 90 o 95% todavía es mejor que la mayoría del resto del pelotón.



Sin duda es lo suficientemente bueno como para empezar a soñar en el quinto título, lo que lo colocaría al lado de leyendas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induraín. Ese cuarteto tiene el récord de cinco desde que se borraron las siete victorias de Lance Armstrong por dopaje.



"Es un honor tremendo ser mencionado junto con esos grandes", dijo Froome. "Ahora puedo apreciar desde otra perspectiva lo que difícil que fue para ellos haber ganado cinco veces el Tour de Francia. Sin duda que no se pone más fácil cada año".



De todas formas, hizo que la contrarreloj decisiva pareciera fácil.



Los abucheos y silbidos del público francés en el Stade Velodrome, que apoyaban a su compatriota Romain Bardet, no afectaron al británico que terminó tercero en la etapa.



Froome fue tan veloz que casi rebasa a Bardet al llegar la meta, aunque el francés largo dos minutos antes que él. El otro gran ganador de la jornada fue Urán, quien comenzó el día tercero y desplazó a Bardet del segundo puesto en la general, al arribar octavo en la contrarreloj.