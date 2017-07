Lobos empata en su debut

Puebla, Puebla()

Lobos BUAP debutó en el Máximo Circuito con un empate ante Santos.



Los dirigidos por Rafael Puente del Río sumaron su primer punto en la Liga MX, que es vital para la lucha por el no descenso, luego del 2-2 ante los Guerreros en el Estadio Universitario.



La Jauría propuso el partido desde el arranque con posición de balón de tres cuartos de cancha para adelante.



Luis Quiñones fue una pesadilla para la zaga lagunera y al minuto 13 marcó el primer gol en la historia de los locales en la Primera División. El colombiano aprovechó un centro de Luis Advíncula para rematar de cabeza y vencer a Orozco.



Pero cuando los universitarios estaban más cerca del segundo, Osvaldo Martínez aprovechó un error en la salida y con un toque excelso bombeó el balón a Lucero Álvarez para el 1-1, al 21’.



Julián Quiñones volvió a adelantar a los poblanos, pero a dos minutos del final de la primera parte, Julio Furch aguantó la carga del defensa y emparejó los cartones con un tiro cruzado.



El partido no fue televisado porque La Jauría no llegó a un acuerdo con Televisa para sus derechos de transmisión.