EN VIVO: Barcelona y Messi visitan al Real Madrid en El Clásico

BARCELONA (AP )

No hay vuelta atrás para el Barcelona y Lionel Messi, sin margen de error ni la presencia de Neymar el domingo cuando visiten al Real Madrid en el clásico de la liga española, que lidera el equipo blanco con tres puntos de ventaja a falta de seis fechas para el final del campeonato.Ilusionados con la posibilidad de ganar el torneo por primera vez desde 2012 y segunda en nueve campañas, los madridistas miran por encima del hombro al Barsa al arranque de la 33ra fecha, reconfortados además por el margen del partido pendiente que deben disputar contra el Celta de Vigo, ya con fecha programada: El 17 de mayo.Messi y Cristiano Ronaldo ofrecerán el 27mo capítulo de su particular y aparentemente eterno duelo goleador defendiendo a sus respectivos clubes, aunque el argentino, que ostenta el récord en clásicos con 21 dianas por 16 del portugués, no le marca un gol al Madrid desde 2014.