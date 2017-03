Maradona presenta renuncia a la FIFA

BUENOS AIRES, Argentina(GH)

El ídolo argentino Diego Maradona anunció el miércoles que renunciará a la FIFA, molesto con la designación del popular animador de televisión argentino y dirigente de futbol Marcelo Tinelli como nuevo encargado de las selecciones nacionales de la federación argentina (AFA).



"No entiendo la designación de Tinelli que fracasó en todo lo que expuso hasta ahora", dijo Maradona sobre el también vicepresidente del club San Lorenzo, en declaraciones al diario Clarín desde Dubai donde reside.



Agregó que "si esto sigue mañana (jueves) y por ahí le doy hasta pasado mañana que se juegue el partido (Argentina-Chile por la clasificatoria sudamericana), pero no creo, porque antes del partido quiero que (Tinelli) se vaya. Yo ya le presenté la renuncia a (Gianni) Infantino", dijo Maradona.



El capitán de la albiceleste campeón del mundo en México-1986 fue nombrado en febrero por Infantino embajador de la FIFA.



Tinelli fue designado el lunes como presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales y el martes ya se acercó a saludar a Lionel Messi y el resto del plantel en la concentración en el predio de Ezeiza (sur).



Tras haber tenido buena relación en el pasado, Maradona se distanció de Tinelli luego de que como conductor del programa de más rating de la televisión argentina, invitara a participar en un concurso de baile a dos exparejas de Maradona.



"No sabe nada de fútbol" digo el astro de Tinelli, cuyo cargo en la Asociación del Fútbol Argentino Maradonapretendía que lo ocuparan alguno de los dos exjugadores Oscar Ruggeri o Gabriel Batistuta.



La designacion de Tinelli se dio en el marco de un acuerdo político para lograr la unidad en vistas a las elecciones del 29 de marzo en la AFA, inmersa en una crisis financiera e institucional sin precedentes.





Fuente: Milenio