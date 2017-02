Cierra México invicto fase de grupos de Premundial Sub 20

SAN JOSÉ, Costa Rica(SUN)

La Selección México Sub-20 cerró la Fase de Grupos del premundial de la especialidad como líder de sector, luego de que esta tarde derrotara 1-0 a su similar de Honduras en duelo de la Jornada 3 del Campeonato de la CONCACAF Costa Rica 2017.



Tras esta victoria, México conquistó nueve unidades, el segundo lugar fue para Honduras con seis; Canadá sumó tres y Antigua & Barbuda se fue en cero, los dos últimos están eliminados.



Para la siguiente ronda se formarán dos nuevos Grupos. Los primeros y segundos lugares de cada sector avanzan y se armarán dos sectores (el D y el E) con tres equipos cada uno y volverán a jugar entre ellos; avanzarán a la Gran Final los ganadores de cada grupo. México será el D2 en espera de rival.



El primer juego de las Finales será el 27 de febrero, el segundo el 1 de marzo y el tercero el 3 de marzo, disputándose la Gran Final el domingo 5 de marzo en el estadio Nacional de San José de Costa Rica.

Mexicanos y hondureños se vieron las caras en duelo por el liderato del sector; ambos cuadros arribaron con seis puntos, por lo que desde el inicio el partido se pudo observar una lucha intensa en el campo.



El primer cuarto de hora se fue sin que ninguna de las dos escuadras tuviera su primer llamado a puerta. Las faltas por parte de los centroamericanos comenzaron a ser una constante en la grama del “Ricardo Saprissa”.



Las dos áreas del terreno de juego tenían acción, el balón se paseaba por ambos territorios pero las opciones al frente seguían sin ser certeras.



Minuto 25. El árbitro decretó la pena máxima por una supuesta mano de Edson Álvarez dentro del área; el arquero José Hernández se tendió a su derecha adivinando el disparo hondureño, por lo que mantuvo el 0-0 en el tablero.



La posesión se inclinó ligeramente para Honduras, pero no conseguía generar opciones reales de gol. La primera parte se fue sin que el marcador sufriera modificaciones.



El complemento inició y de inmediato, al 48’, México tuvo su primera jugada importante cuando Claudio Zamudio retrasó el balón para la llegada de Sebastián Córdova, quien dentro del área sacó un disparo muy por arriba de la puerta catracha.



México mostró otra cara en el segundo tiempo, estuvo más presente en territorio hondureño y se vio más peligroso en las jugadas ofensivas.



Y al 67 llegó el gol a favor de los mexicanos. Ronaldo Cisneros logró firmar el 1-0 en una segunda jugada tras un tiro de esquina. Con un cabezazo, el jugador de Santos Laguna alcanzó a conectar un servicio por derecha. Este fue su quinto gol en el torneo, siendo líder de goleo por el momento.



Más tarde, al 77, el guardameta mexicano logró desviar un buen intento de Honduras. Tras un disparo desde media luna, José Hernández se tiró a su derecha para atajar de gran forma.



México cerró mejor que su rival el duelo de la tercera Jornada; no obstante, ya no pudo aumentar su ventaja en el marcador.